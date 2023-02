Deux organismes situés dans la circonscription de Saint-François, en Estrie, ont été sélectionnés pour participer à un projet pilote sur les retombées du travail de proximité auprès des familles isolées.

Ainsi, la Maison de la Famille de la MRC de Coaticook et le Réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie recevront un soutien financier de 55 000$ par année, et ce, pendant trois ans.

L'annonce a été faite lundi matin, par la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, au nom de la ministre de la Famille, Suzanne Roy.

«Le projet pilote doit permettre de joindre les familles isolées directement dans leurs milieux de vie, en plus de contribuer à leur épanouissement et au développement des enfants», peut-on lire dans le communiqué de presse de l'annonce.

L'aide financière offrira aussi la possiblité aux organismes d'expérimenter et de documenter les différentes approches d'intervention auprès des familles qui ne fréquentent pas ou très peu les services offerts par la communauté.

«Je félicite les deux organismes communautaires Famille sélectionnés dans ma circonscription pour participer au projet pilote. L'embauche de travailleuses et travailleurs de proximité permettra à de nombreux enfants et à leurs parents de bénéficier de services qui amélioreront leur quotidien. Le déploiement de ces ressources et la documentation des stratégies porteuses à adopter démontrent l'engagement de notre gouvernement à venir en aide aux familles en situation de vulnérabilité. L'enjeu est que chaque enfant puisse développer tout son potentiel en évoluant dans un milieu sain», a indiqué la député de Saint-François, Geneviève Hébert.

Les deux organismes régionaux font partie des 50 organismes communautaires axés sur la famille ou centres de pédiatrie sociale en communauté répartis dans 13 régions du Québec qui se partageront une enveloppement de 9 M$ sur trois ans.

