Des enquêtes distinctes menées par la SQ et la MRC de Coaticook ont permis la saisie de stupéfiants à deux endroits à Coaticook, ce mardi.

Deux hommes âgés respectivement de 59 et 61 ans ont été arrêtés dans un appartement de la route 147. Sur place, les policiers ont saisis près d'une vingtaine de comprimés de méthamphétamine ainsi qu'une substance pouvant être de la cocaïne. Ils pourraient être accusés de trafic et de possession de stupéfiants.



Ces derniers ont été libéré avec promesse de comparaître au tribunal le 18 janvier 2023.



La seconde perquisition a eu lieu cette fois sur la rue Child. Trois hommes âgés de 22, 31 et 46 ans ont été arrêté par les policiers. Sur place, les agents de la SQ ont procédés à la saisie de plus de 2400 comprimés de métamphétamine, de neuf grammes de ce qui serait de la cocaïne, plus de 300 grammes de cannabis illégal, des cigarettes de contrebande ainsi qu'une douzaine de comprimés de ce qui serait de la MDMA.

À lire également : Saisie de cigarettes illégales à Sherbrooke

L'occupant des lieux a été arrêté pour trafic de méthamphétamine et cocaïne et possession en vue de distribution de cannabis a été libéré par promesse de comparaître en janvier prochain. Les deux autres hommes arrêtés ont été libérés par voie de sommation et pourraient faire face à des accusations de possession de stupéfiants.



Une vingtaine de policiers ont participés à ces perquisitions dont un maître-chien, des enquêteurs spécialisés, des agents du service d'identité judiciaire ainsi que des patrouilleurs.

Pour toutes les nouvelles récentes sur la région de l'Estrie, consultez Noovo Info