Deux consortiums estriens sont sur les rangs pour la reconstruction de l’échangeur Darche à Sherbrooke, à la suite de l’ouverture des soumissions. Le Consortium GL-CL 112/410 propose de réaliser les travaux pour 57,5 millions de dollars, tandis que la coentreprise Sintra BSL propose plutôt un tarif de 79,4 millions de dollars.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) étudie présentement les deux soumissions et leur conformité.

«C’est un secteur névralgique. Donc, l’analyse de la conformité est importante pour s’assurer que le site de l’échangeur soit vraiment sécuritaire pour les usagers de la route», a expliqué la porte-parole du MTQ en Estrie, Isabelle Dorais. Elle estime que le choix de l’entrepreneur pourrait prendre «quelques semaines».

Pour les plus récentes nouvelles touchant l'Estrie, consultez le Noovo.Info.

Des travaux préparatoires doivent commencer dès cet été sur le site de l’échangeur.

«On parle d’entraves, mais qui seront relativement mineures, explique la porte-parole. Pour l’année 2023, on sait qu’il y aura des travaux en périphérie, donc on parle d’aménagement des bretelles, on sait qu’on élimine des bretelles, on modifie le tracé de certaines, donc ça, c’est important. Il y a aussi des travaux de génie civil qui vont être faits. Pour ce qui est des entraves majeures, on parle plus de 2024», rappelle Mme Dorais.

Les travaux visent à démolir l’actuel échangeur avant de le reconstruire, en y apportant certaines modifications. Une structure temporaire devra aussi être érigée au courant de la prochaine année.

Mme Dorais rapporte que des discussions sont toujours en cours entre la Ville de Sherbrooke et le MTQ concernant des améliorations à l’échangeur qui favoriseraient le transport en commun.