Le Service de police de Sherbrooke (SPS) relance l'enquête en lien avec la disparition de Yani Arboleda-Solis, âgée de 26 ans.

Elle est portée disparue depuis le 1er mars 2023, alors qu'elle avait quitté sa résidence de Sherbrooke. Selon les autorités, celle-ci pourrait se trouver dans les environs de Montréal ou de Toronto.

Le SPS craint que son état de santé se détériore. Au moment de sa disparition, la femme portait un manteau noir, des jeans noirs de même que des bottes blanches.

Cette dernière a les cheveux frisés noirs, des yeux bruns et un teint foncé. La dame de nationalité colombienne mesure 5 pieds 3 pouces et parle français, anglais et espagnol.

Le corps de police municipal demande l'aide de la population pour la retrouver. Toute personne qui possède de l'information concernant cette disparition peut communiquer directement avec le SPS au (819) 821-5555.

