Un montant de 17 000 $ en denrées alimentaires et en argent a été remis aux différents organismes de la région de l'Estrie.

Ce don a été récolté conjointement par différents organismes de la région : les Éleveurs de porcs de l'Estrie, les Producteurs de lait de l'Estrie, les Producteurs de bovins de l'Estrie, le Syndicat local de l’UPA de Coaticook et les Producteurs et productrices acéricoles de l’Estrie.

Avec leurs différents partenaires, ils ont pu offrir 2200 livres de porc et de bœuf haché, 2600 blocs de fromage, 1 700 litres de lait, 140 cannes de sirop d’érable et plus de 1 000 $ en argent pour compléter des achats. Les dons ont été offerts pour les paniers de Noël, mais aussi pour répondre aux besoins criants et immédiats de Moisson Estrie, de la Fondation Rock-Guertin et de différents organismes locaux au cours des dernières semaines.

Les groupes tiennent à remercier leurs différents partenaires: l’Abattoir régional de Coaticook, la Laiterie de Coaticook, les Viandes Giroux, la Boucherie Coutu et frères et Le Porc des Roy qui ont contribué à bonifier les dons offerts.

Nous profitons aussi de l’occasion pour saluer les multiples contributions des producteurs et des productrices agricoles qui, tout au long de l’année, donnent leurs surplus ou participent à différentes initiatives en soutien aux organismes d’aide alimentaire.