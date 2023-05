Le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) met en garde la population afin qu'elle ne consomme pas le boeuf haché maigre vendu au Super C de la rue King Est à Sherbrooke, en raison de la possible présence de morceaux d'os.

Le boeuf haché mi-maigre est aussi ciblé par cette mise en garde du MAPAQ.

Les produits qui font l'objet de cet avertissement ont été offerts à la vente les 7 et 8 mai 2023.

Tous les formats d'emballage sont visés par le rappel.

Ils étaient emballés dans une barquette de styromousse recouverte d'une pellicule de plastique transparent et étaient offerts à l'état réfrigéré.

L'épicerie procède volontairement au rappel des produits mentionnées ci-haut.

L'avis est diffusé par mesure de précaution.

Par ailleurs, une plainte concernée ce produit a été effectuée auprès du ministère jusqu'à présent.

Si vous êtes en possession d'un de des produits, le MAPAQ vous avise de ne pas les consommer et de les retourner au Super C sur la rue King Est ou de le jeter.

