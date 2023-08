Les travaux de réaménagement de l'échangeur Darche, situé au-dessus de l'autoroute 410, ont débuté ce lundi à Sherbrooke. Ils visent à améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers dans ce secteur névralgique de la Ville.

Ce chantier doit s'échelonner sur trois semaines, soit jusqu'au 21 août prochain.

Le projet évalué à 77 millions de dollars consiste essentiellement à reconstruire le pont d’étagement de l’échangeur et à reconfigurer les bretelles d’entrée et de sortie de celui-ci afin d’éviter les entrecroisements sur l’autoroute 410.

Il est également prévu d’ajouter deux intersections, avec des feux de circulation aux extrémités de l’échangeur, et de profiter des travaux pour remettre en état le réseau d’aqueduc de la Ville de Sherbrooke.

«Pendant les trois semaines de travaux préparatoires, on n'aura pas d'entrave à la circulation ni sur la 410, ni sur la King. Après ces travaux, ça va être plutôt des changements d'habitudes. Les gens qui utilisent certaines bretelles vont devoir passer une intersection temporaire et des feux de circulation temporaires», a affirmé Antoine Trudeau, ingénieur et chargé de projets au ministère des Transports et de la Mobilité durable.





Une année chargée

Les travaux en 2023 doivent se terminer au mois de novembre et vont reprendre en 2024 qui sera une année cruciale pour ce projet. Un pont temporaire sera aménagé pour la durée du chantier et c'est à ce moment que le viaduc actuel sera déconstruit puis reconstruit.



«Lorsque le pont temporaire sera construit, la circulation va être déviée sur celui-ci et après on va pouvoir enclencher l'étape de la démolition du pont existant», a expliqué Ishak Medfouni, ingénieur et chargé de projets principaux pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Une seule voie par direction sera disponible pour les automobilistes sur la King afin de maintenir le lien Est et Ouest. «C'est l'entrave majeure pour 2024», a terminé M. Trudeau.

La mise en service du nouvel échangeur est prévue en décembre 2024.

