Le Parti libéral du Québec (PLQ) a annoncé la candidature d'Éloïse Gagné dans la circonscription de Mégantic en vue des élections du 3 octobre prochain.

Avocate de formation en droit des affaires, Eloïse Gagné a consacré sa carrière à soutenir les entreprises québécoises dans leurs activités au Québec et à l'international, peut-on lire dans un communiqué envoyé par le PLQ au cours de la dernière fin de semaine.



Du même souffle, le PLQ soutient que les principaux enjeux qui tiennent à coeur la candidate sont entre autres le maintien à domicile le plus longtemps possible des aînés de 70 ans et plus qui le désirent avec l'établissement de l'«Allocation aînés» de 2000 $, la lutte contre l’insécurité alimentaire, ainsi que le soutien des PME affectées par la pénurie de main-d'œuvre.

À lire aussi : La candidate libérale dans Mégantic se désiste

Éloise Gagné succède à Ratiba Fares qui s'est désistée la semaine dernière pour des raisons professionnelles.

L'équipe de candidats libéraux est maintenant complète dans la région.

Pour plus de nouvelles concernant l'Estrie : Noovo Info