Une entente a été signée mercredi entre les négociateurs syndicaux et patronaux au CPE Les Amis du Globe. Le syndicat annule donc la grève générale illimitée qui devait débuter ce jeudi. L’entente de principe a été entérinée par les travailleuses des deux installations du CPE lors d’une assemblée générale tenue en soirée.

Jusqu’à aujourd’hui, les négociations achoppaient toujours sur la question des vacances estivales. L’employeur demandait des concessions importantes dont la conséquence aurait été de limiter le nombre de travailleuses pouvant prendre leurs vacances estivales au même moment. Un terrain d’entente a finalement été trouvé plus tôt dans la journée.



À lire également : Un deuxième CPE Les amis de la maison blanche ouvrira en 2023

«Nous sommes heureuses d’être parvenues à une entente avec l’employeur et d’éviter ainsi le déclenchement d’une grève. Le CPE Les Amis du Globe était le seul en Estrie sans entente de principe. Pour le bien des travailleuses, mais aussi celui des enfants et des parents, il était essentiel de s’entendre. Nous pouvons maintenant dire que les négociations 2020-2023 sont finalement terminées», a affirmé Isabelle Couture, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance de l'Estrie-CSN

«La détermination des travailleuses du CPE Les Amis du Globe leur a permis d’obtenir une entente de principe satisfaisante. La CSN-Estrie félicite les syndiquées pour leur mobilisation remarquable», a déclaré Denis Beaudin, président du Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie-CSN.



Le CPE Les Amis du Globe possède deux installations à Sherbrooke.



Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.