Deux conducteurs de Lac-Mégantic, en Estrie, ont été pris en défaut par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ), alors qu'ils effectuaient le dépassement d'un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents étaient en fonction.

Les deux interventions policières des patrouilleurs de la MRC du Granit sont survenues en moins d'une semaine sur la rue Champlain, à proximité de l'école primaire Sacré-Coeur.

Les deux automobilistes se sont vus remettre un constat d'infraction de 322$. Neuf points d'inaptitude ont également été ajoutés dans chacun des dossiers de conduite.

Le corps policier provincial rappelle aux conducteurs qu'ils ont l'obligation de s'immobiliser et de ne pas dépasser ni croiser un autobus scolaire lorsque les feux rouges intermittents ainsi que le signal d'arrêt sont en fonction.

Le conducteur doit immobiliser son véhicule et attendre l'extinction des feux avant de poursuivre sa route.

Québec serre la vis

Rappelons qu'en août dernier, lors de la rentrée scolaire, le gouvernement du Québec annonçait sa stratégie nationale en matière de sécurité routière.

La stratégie se voulait particulièrement rigide en ce qui a trait à la sécurité des écoliers, car un pan complet du plan d’action concerne le transport actif sécuritaire vers l’école.

Parmi les 27 mesures édictées dans le Plan d'action en sécurité routière 2023-2028, le gouvernement Legault imposait une limite de vitesse maximale de 30 km/h dans toutes les zones scolaires et rendait obligatoire l’aménagement sécuritaire des zones et corridors scolaires.

Les conducteurs sont effectivement une des cibles du gouvernement Legault, car la plan cite leur comportement parmi les raisons de l’insécurité routière dans les zones scolaires et sur les trajets pour se rendre à l’école, avec la circulation et les défaillances dans l’infrastructure routière.

«À court terme, il faut que les gens réalisent qu’aller trop vite, c’est dangereux», avait dit la ministre des Transports Geneviève Guilbault.

«Il y a 4,6 millions de personnes qui peuvent circuler. On ne peut pas surveiller tout le monde.» Qu'à cela ne tienne, il y aura bientôt «significativement» plus que 54 radars photo au Québec et Mme Guilbault entend faire modifier «la manière dont on les gère» pour automatiser les systèmes et libérer des ressources humaines.

La stratégie nationale présentée par Mme Guilbault et le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, ne s’en tient pas qu’à la sécurité des enfants.

Le gouvernement Legault cherche à protéger plusieurs catégories de personnes vulnérables sur les routes du Québec: les piétons (plus particulièrement les enfants, les aînés et les personnes handicapées), les cyclistes et les travailleurs sur les chantiers routiers.

Pour les plus récentes nouvelles touchant l'Estrie, consultez le Noovo.Info.

Avec les informations d'Étienne Fortin-Gauthier & Guillaume Théroux pour Noovo Info