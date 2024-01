Les recherches visant à retrouver Jonathan Bourgeois, l'homme de 34 ans qui manque à l'appel depuis le samedi 13 janvier devraient se poursuivre au cours des prochains jours.

Au cours de la dernière fin de semaine, des marcheurs du groupe terrestre de la Sûreté du Québec (SQ), accompagnés de ceux du Service de police de Sherbrooke (SPS) ont effectué des recherches dans le secteur du chemin de Herringville à Bury.

C'est dans cette petite localité située à quarantaine de minutes à l'extérieur de Sherbrooke que le véhicule du disparu a été localisé par les autorités.

Il s'agissait d'un Dodge Journey blanc 2011.

«Le groupe de marcheurs a effectué tout un travail dans des conditions pas nécessairement évidentes. Cependant, les recherches n'ont pas permis de retrouver M. Bourgeois», a indiqué la porte-parole du SPS, Isabelle Gendron.

Rappelons que Jonathan Bourgeois est recherché depuis plus d'une semaine.

Sa famille craint pour sa santé et sa sécurité.

Selon les informations du SPS, l'homme porte une barbe, mesure six pieds et pèse 130 livres. Il a les yeux et les cheveux bruns.

M. Bourgeois a été vu pour la dernière fois portant un manteau vert avec un capuchon, une tuque grise, un pantalon beige et des bottes de couleur grise.

Si vous détenez de l'information sur cette disparition, contactez le SPS au 819-821-5555.

