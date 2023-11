La «première neige» de la saison a causé des maux de tête aux automobilistes estriens, mercredi matin. Les conducteurs ont dû réapprendre à aiguiser leurs réflexes de conduite hivernale.

Au cours de la nuit de mardi à mercredi, plusieurs centimètres de neige étaient déjà tombés sur l'ensemble de la région.

Des épisodes de verglas se sont aussi ajoutés sur certains secteurs.

Du côté du Service de police de Sherbrooke (SPS) quelques accidents ont été rapportés aux autorités. On parle de sorties de route ou de collisions légères sur la rue Belvédère Sud, sur le boulevard Saint-François Nord ainsi que sur le boulevard De Portland, à l'intersection de la rue De Vimy.

«Dans tous les cas, les accidents n'ont pas fait de blessés graves. Il y a eu des blessés légers dans un seul évènement», a précisé le porte-parole Martin Carrier à Noovo Info.

Ailleurs en Estrie

Sur le territoire couvert par la Sûreté du Québec (SQ), le porte-parole Louis-Philippe Ruel rapportait aussi plusieurs sorties de route en ce début de journée hivernale.

Au total, une trentaine d'incidents ont été répertoriés par le corps policier provincial. La majorité était avant 7h, alors que les conditions routières n'étaient pas idéales sur l'ensemble de la région.



«Il y a eu des incidents sur les autoroutes 10, 410, 610 et 55 entre Sherbrooke et Drummondville. Il y a aussi eu des sorties de route sur les routes numérotées comme la 249, la 220 et la 147. On parle davantage de tôle froissée et il n'y a heureusement pas eu de collisions avec des blessés graves», a soutenu M. Ruel.

Monsieur Ruel a tenu à rappeler aux citoyens que le moment était plus que choisi pour faire poser ses pneus d'hiver si ce n'était pas déjà fait.

Rappelons que les pneus d'hiver sont obligatoires au Québec à compter du 1er décembre.