Près de 150 000$ ont été amassés pour égayer le temps des Fêtes de plusieurs familles estriennes dans le cadre du Souper du Partage qui se tenait à l'école secondaire La Ruche de Magog.

Le montant recueilli comprend deux évènements soit la soirée bavaroise de juin dernier ainsi que le souper-spaghetti qui avait lieu samedi soir.

À lui seul, l'activité bénéfice de samedi dernier a permis de générer plus de 123 000$. Plus de 1 785 billets avaient été vendus et 1 410 repas ont été servis par les organisateurs qui se réjouissent des fonds amassés. Pour la soirée bavaroise, plus de 26 000$ ont été cumulés.

«Les participants à nos activités, nos donateurs et nos partenaires ont répondu en grand nombre à notre appel de générosité. Ils constatent comme nous que la demande en aide alimentaire est en hausse et que l’inventaire des organismes de lutte contre la faim est à son plus bas. L’argent amassé permettra de soutenir la Banque alimentaire Memphrémagog dans cette période cruciale», a soutenu le président Stéphane Bégin par voie de communiqué.

Selon les organisateurs du Souper du Partage, plus de 860 personnes ont bénéficié de l'aide alimentaire de l'organisme l'an dernier. Ce chiffre inclut 192 enfants.

Depuis sa création en 1995, quelque 2,1 M$ en commandites et en dons de toutes sortes ont été accumulés grâce à la générosité des convives, des partenaires et des nombreux bénévoles.

