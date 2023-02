À la veille de cette vague de froid extrême annoncée pour les prochains jours, le CIUSSS de l'Estrie - CHUS souhaite mettre en garde la population estrienne des effets de ces températures glaciales sur la santé.

Selon l'établissement de santé, «lorsque le refroidissement éolien atteint ou dépasse -40°C, la peau exposée au froid peut geler en aussi peu de temps que 5 à 10 minutes. Si vous prévoyez des activités extérieures pendant ces deux journées, limitez la durée de vos sorties, habillez-vous chaudement et prévoyez des moments pour vous réchauffer à l’intérieur.»



Les personnes qui s'exposent à ces températures glaciales peuvent faire face à des problèmes de santé plus graves comme l'hypothermie.



Le CIUSSS de l'Estrie recommande aux parents de jeunes enfants d'être particulièrement prudents, car ceux-ci perçoivent moins bien le froid.

«Surveillez les signes d’engelure, particulièrement pour les extrémités du corps comme les oreilles, le nez, les joues, le menton, les doigts et les orteils, qui sont les parties les plus souvent touchées. Pour reconnaître un signe d’engelure, sachez qu’elle s’apparente habituellement à une brûlure.»

Températures froides à venir

Ce vendredi et samedi, un épisode de froid intense exceptionnel se fera sentir sur toute la région de l’Estrie. Selon Environnement Canada, les températures chuteront à -35°C et -29°C lors de ces deux journées.

De fortes bourrasques de vent seront également au rendez-vous, ce qui pourrait réduire considérablement la visibilité sur les routes.



«Les déplacements pourraient être dangereux en raison d’un changement soudain des conditions météorologiques et de la formation de glace noire sur la chaussée, en particulier près des cours d’eau, sur les ponts et sur les viaducs. Les conditions seront propices à passer rapidement à une visibilité nulle dans la neige et la poudrerie», peut-on lire dans le bulletin météorologique spécial émis par Environnement Canada.