La conductrice impliquée dans un accident sur la route 143 à Hatley, lundi matin, a finalement succombé à ses blessures. Il s'agit d'une jeune femme de 19 ans originaire de Stanstead.

Plus tôt aujourd'hui, la Sûreté du Québec avait des raisons de craindre pour sa vie. Son décès a été confirmé à l'hôpital, a expliqué la porte-parole du corps de police provincial, Nancy Fournier.



Selon la SQ, vers 7h45, la conductrice aurait perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison qui reste encore à éclaircir, l'enquête se poursuit.

«Un policier formé en enquête-collision a été demandé sur place pour analyser la scène. Il sera présent sur place pour comprendre les causes et circonstances de l'accident», a expliqué plus tôt ce matin, Nancy Fournier.



La conductrice s'est retrouvée en sens inverse où une autre voiture s'amenait. La collision n'a pu être évitée soutient la SQ.

Deux autres blessés

Les deux autres personnes impliquées dans la collision ont également été conduites au centre hospitalier pour y soigner des blessures jugées importantes.

Toutefois, la Sûreté du Québec soutient que les blessures ne mettraient pas leur vie en danger.

La route 143 a été fermée dans les deux directions, entre la route 208 et le Chemin North, une bonne partie de la journée.

