Le pont Saint-François, situé sur la rue Terrill à Sherbrooke, sera complètement fermé à la circulation automobile à compter de mardi prochain. La réouverture est prévue au plus tard en septembre, lors de l’ouverture du nouveau lien du pont de la rue Grandes-Fourches Nord jusqu’à la rue King Ouest.

Malgré sa fermeture imminente, les cyclistes et les personnes qui se déplacent à pied pourront l'emprunter en tout temps pendant la durée des travaux.

La Ville précise que «les cyclistes devront toutefois marcher à côté de leur vélo aux abords du chantier. Des chemins de détour ont aussi été mis en place pour les automobilistes. La présence de brigadiers et de brigadières à proximité de l'école primaire Eymard sera également ajustée et révisée afin d'assurer la sécurité des élèves [...]», peut-on lire dans un communiqué de presse.

La Ville de Sherbrooke a devancé cette fermeture afin que tout soit mis en place avant le début de travaux «pour protéger les usagers et usagères».

Au cours de ces travaux, la Ville invite la population à «faire preuve de patience et de prudence» en plus de privilégier le transport en commun comme la marche, le vélo et le covoiturage.



Sur cette carte, la Ville de Sherbrooke vous indique les chemins à privilégier pour éviter les entraves majeures. Crédit photo : Courtoisie | Ville de Sherbrooke

Il est également recommandé de planifier adéquatement vos déplacements, soit en quittant plus tôt votre domicile pour le travail.

Par ailleurs, des mesures d'atténuation seront mises sur pied par le Société de transport de Sherbrooke (STS). En effet, «quatre circuits d'autobus, qui transitent normalement par le point Saint-François, seront redirigés vers la rue King Ouest avant de reprendre leur itinéraire régulier».

Voyez le compte-rendu de Jean-François Poudrier dans la vidéo.

Des arrêts seront effectués à haute fréquence aux deux extrémités du pont (Montréal/Dufferin et Kennedy Nord/Terrill). Un stationnement incitatif situé au Carrefour de l'Estrie sera également disponible dès lundi prochain. Cette initiative a pour but d'inviter la population à utiliser les lignes de la STS.

Chaque jour, quelque 23 500 véhicules empruntent le pont Saint-François. Pour les détails du projet, vous pouvez consulter le www.sherbrooke.ca/grandesfourches.