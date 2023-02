Le Centre du rasoir du Carrefour de l'Estrie demeurera ouvert, et ce, malgré le fait que l'entreprise ait fait faillite il y a déjà quelques mois.



Rappelons que la bannière s'était placée sous la protection de la Loi sur la faillite, alors que la majorité des magasins ont déjà mis la clé sous la porte.

En effet, le propriétaire du magasin de Sherbrooke, Jean-Pierre Ménard, a indiqué à Noovo Info que celui-ci poursuivra ses opérations.



«Ça ne nous affecte pas du tout. On continue à donner notre service comme on a toujours fait depuis 46 ans [...]. On voit encore que les gens ne peuvent pas avoir un service de proximité sur Internet et c'est pour ça qu'on est encore là. On souhaite remercier notre clientèle pour leur fidélité», a-t-il mentionné.



Malgré tout, des changements devront être apportés afin que son magasin puisse répondre aux demandes de ses clients.



«Il y aura peut-être des modifications au nom afin de démontrer aux gens qu'on est aussi un centre de réparation d'appareils de soins personnels. On fait aussi l'aiguisage pour les outils de coiffeurs, les toiletteurs et les couteaux de cuisine», a avoué M. Ménard.



Un nouveau départ



L'annonce de la faillite de cette chaîne de magasins comporte toutefois certaines nuances selon le président du syndicat TUAC, section locale 500, Tony Filato.



«Évidemment, il y a des magasins franchisés ou affiliés avec le Centre du rasoir, mais ils possèdent leur propre entité commerciale [....], ils se faisaient approvisionner par eux, mais leur entreprise indépendante n'est pas affectée par la faillite du corporatif Centre du rasoir», a-t-il expliqué lors d'une entrevue téléphonique avec Noovo Info.



«Dans ce cas-ci, le propriétaire du magasin de Sherbrooke va pouvoir continuer à opérer, changer de bannière et faire des ententes avec les différents fournisseurs pour continuer à opérer son site», a-t-il ajouté.



Le Centre du Rasoir, qui comptait quelque 30 boutiques au Québec, a été fondé il y a environ 60 ans.