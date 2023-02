La première matinée de fermeture du pont Saint-François sur la rue Terrill à Sherbrooke aura causé bien des maux de tête aux automobilistes, mardi.

Si le début de l'heure de pointe s'est passablement bien déroulé, les choses se sont rapidement détériorées pour les automobilistes rencontrés par Noovo Info.

Vers 7h30, les files de voitures ont commencé à se former sur les différentes artères de la Ville.

L'heure de pointe a été particulièrement difficile sur le boulevard Queen-Victoria, entre le boulevard de Portland et la rue King Ouest.

La circulation a aussi été difficile pour la rue King Ouest et le boulevard Saint-François, qui étaient des solutions de rechange pour les automobilistes afin d'éviter le pont barré.

La patience des automobilistes a été mise à rude épreuve, alors que plusieurs ont attendu de longues minutes pour obtenir leur lumière, et ainsi, accéder à la rue King Ouest.

«Ce matin, ça a été particulièrement intense. Il y a souvent une heure de pointe, mais là ça dépasse tout ce que nous avons connu. Nous sommes partis en voiture ce matin, car nous étions un peu pressés ma famille et moi. Après quelques essais à essayer de percer le trafic, nous avons rebroussé chemin pour nous rendre à la garderie. On se disait que ça serait beaucoup plus facile à pied», a indiqué l'une des personnes rencontrées.

La situation sera certainement à évaluer pour l'ensemble des Sherbrookois, lors du retour à la maison. Une période d'adaptation sera aussi de mise.

Plusieurs mois de travaux

Rappelons que la fermeture complète du pont Saint-François sera en vigueur jusqu'en septembre prochain.

Selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTQ), l'artère doit rouvrir le 30 septembre prochain.

Seuls les piétons et les cyclistes peuvent emprunter le pont malgré les travaux.

La Ville de Sherbrooke et la Société de transport de Sherbrooke (STS) préparaient la fermeture du tronçon depuis un certain temps déjà.

Le site Web de la Ville propose aussi des conseils pour mieux planifier les déplacements.

Le chantier du pont des Grandes-Fourches et le réaménagement du secteur autour de la structure forcent la fermeture du pont surplombant la rivière Saint-François.

Un carrefour giratoire sera également ajouté pour faciliter la circulation dans le secteur.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.