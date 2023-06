Le long week-end de la Fête nationale aura été occupé pour les policiers du Service de police de Sherbrooke (SPS), alors qu'ils ont procédé à plusieurs arrestations.

Le premier incident est survenu le samedi 24 juin, vers 00h30, alors qu'un conducteur a failli percuter des piétons puisqu'il n'a pas fait son arrêt obligatoire à un feu rouge à l'intersection des rues Wellington Nord et King Ouest.

Les patrouilleurs du SPS ont intercepté le fautif sur la rue Dépôt près de la rue King Ouest. Après avoir été conduit au quartier général du corps de police municipal pour fournir un échantillon d'haleine, l'homme de 18 ans a finalement été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Son permis a été suspendu pour une période de 90 jours.

À lire également:

Environ trois heures plus tard, les policiers du SPS ont arrêté un homme de 66 ans, «fortement intoxiqué», près de la 7e Avenue Sud et de la rue Cartier. Celui-ci était à bord d'un véhicule en marche en plein milieu de la chaussée et il bloquait les deux voies de circulation sur la 7e Avenue Sud.

Lorsque les policiers se sont approchés du véhicule, l'homme dormait au volant. Le fautif n'a pas collaboré avec les agents et sera donc accusé de refus de fournir un échantillon d'haleine. Son permis est suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours.

Excès de vitesse

Dans la nuit de samedi à dimanche, un conducteur circulait à plus de 100 km/h sur la rue King Ouest à l'intersection du boulevard Lionel-Groulx. Les patrouilleurs du SPS ont réussi à le rattraper près de l'autoroute 410 afin de l’intercepter, mais le suspect a poursuivi sa course pour finalement s’immobiliser à l’intersection du boulevard Bourque et de la rue Grégoire.

Le suspect, un homme de 46 ans, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, alors que son taux d’alcoolémie dépassait deux fois la limite permise.

«Son véhicule est remisé et son permis de conduire est suspendu pour une période de 90 jours. Il a été libéré avec une promesse de comparaitre. De plus, son passeport est saisi jusqu'à sa comparution, puisque celui devait quitter le pays d’ici quelques semaines», a affirmé la porte-parole du SPS, Isabelle Gendron.

Aucun débordement

Finalement, dans un communiqué, le SPS indique que les festivités de la Fête nationale au parc Olivier-Chauveau du 23 et 24 juin se sont bien .déroulées. Aucun débordement n'a eu lieu.



Le constat est sensiblement le même concernant les festivités qui se sont tenues sur le terrain adjacent du Maxi des Grandes-Fourches. Il n'y a eu aucune arrestation de même qu'aucune entrave. Un seul billet d'infraction a été émis à un piéton.

Pour les plus récentes nouvelles de l'Estrie, consultez le Noovo.Info.