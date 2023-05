Les Sherbrookois ne sont pas au bout de leur peine, alors qu'un nouveau chantier débutera le 7 mai prochain. Des travaux seront réalisés à l'intersection des bretelles de l'autoroute 410 et du boulevard industriel dans le but d'y implanter des feux de circulation.

Les interventions, d’une durée estimée de quatre semaines, visent à remplacer les arrêts toutes directions par ceux-ci.

Selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), ces travaux «permettront d’améliorer la fluidité dans ce secteur commercial et achalandé de la ville. Cette solution a été retenue pour enrayer les risques de refoulement de la circulation dans la bretelle, de même que sur l’autoroute 410», peut-on lire dans un communiqué émis par le ministère.

À lire également: Plus de 70 000 clients d’Hydro-Québec privés d’électricité

Celui-ci affirme que les entraves dans ce secteur seront «en place principalement de nuit ou en dehors des heures de pointe», soit entre 20h et 6h du samedi au mercredi, et entre 21h et 6h les jeudis et vendredis.



Notons que la circulation pour les cyclistes et les piétons ainsi que les accès à l’abribus, sur le boulevard Industriel, seront maintenus en tout temps.

De plus, les interventions prévues ont été coordonnées avec celles de la Ville de Sherbrooke et prennent donc en compte les travaux en cours sur les ponts du boulevard de Portland, au-dessus de l’autoroute 410.

Avant de prendre la route, le MTMD vous invite à consulter le Québec 511 afin de connaître les entraves en cours et pour planifier adéquatement vos déplacements.



Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.