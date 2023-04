La Sûreté du Québec (SQ) enquête présentement sur un évènement survenu vers 16h30, mercredi, à Windsor. Selon les premières informations du corps de police, une fillette aurait été abordée par un inconnu sur la 5e avenue.

«Pour le moment, on est toujours en validation et en cueillette d’informations en ce qui concerne la nature de cet événement pour voir exactement ce qui s’est produit. Plusieurs personnes ont été et seront rencontrées à cet effet», a affirmé la porte-parole de la SQ, la sergente Valérie Beauchamp.



Aucune arrestation n’a encore été effectuée dans ce dossier. La sergente Beauchamp affirme qu'une «attention particulière» sera apportée par les patrouilleurs de la SQ dans le secteur en lien avec cet évènement.

La Ville de Windsor a également réagi par l'entremise de sa page Facebook. «Nous sommes présentement en contact avec la Sûreté du Québec qui mène son enquête et qui communiquera les informations pertinentes au moment opportun», peut-on lire dans cette publication.

 

Appel de sensibilisation

Avec ce récent évènement, la mère de la fillette souhaite lancer un appel de sensibilisation à la population afin d'éviter que ce genre de situation se reproduise. Nathalie Roy demande aux parents d'être vigilants en tout temps.

«Il faut surveiller nos enfants, d'être proche d'eux lorsque l'école débute et même quand elle se termine. On peut aussi leur laisser un téléphone cellulaire, c'est très important. J'ai vu l'importance hier et c'est peut-être ça qu'il lui a sauvé la vie», a-t-elle affirmé.



Selon ses dires, sa fille se rendait à la bibliothèque municipale à pied lorsqu'elle a été interpelée par un homme cagoulé à bord d'un véhicule.

Par ailleurs, si vous êtes témoin d’un évènement suspect, vous pouvez communiquer confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.



