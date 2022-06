Des membres du Syndicat de la fonction publique seraient entrés par effraction dans les bureaux de François Bonnardel à Granby mardi.

C'est ce qu'a écrit le ministre des Transports sur Twitter.



Plus tôt aujourd’hui, des membres du @SFPQ_Syndicat sont entrés par effraction dans mon bureau de comté, ont effrayé et intimidé mes deux employées, volé des items et ils ont commis des actes de vandalisme.



👇🏼 — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) June 7, 2022

M. Bonnardel affirme que les syndiqués auraient même intimidé deux employées, en plus de voler des objets.

«Je condamne fortement ce geste déplorable et injustifié et nous porterons plainte auprès de la police, a ajouté le ministre. Ce genre de comportement n’a pas sa place chez nous ou ailleurs et je demande au SFPQ de ramener ses membres à l’ordre.»

Le syndicat nie ces allégations et affirme plutôt avoir seulement collé des pancartes et affiches sur les fenêtres du bureau de François Bonnardel.

La police de Granby confirme avoir ouvert un dossier et soutient que 15 personnes avaient été arrêtées, puis libérées sur sommation. L’enquête suit son cours.

Avec des informations d'Émile Bérubé-Lupien, Noovo Info.