Le Groupe tactique d'intervention du Service de police de Sherbrooke (SPS) a exécuté un mandat d'entrée mercredi matin dans une résidence située au 120, rue Gosselin à Waterville.

Cette intervention a été réalisée dans le but de localiser un individu recherché dans un dossier de Sherbrooke, ce qui explique pourquoi c'est le SPS qui a mené la frappe et non la Sûreté du Québec (SQ). La SQ a toutefois offert sa collaboration lors de celle-ci.

Le mandat d'entrée n'a pas permis de trouver le suspect, qui était absent au moment de l'intervention. Cependant, les policiers ont pu constater la présence de plusieurs stupéfiants à l'intérieur de la résidence de l'homme.

«Des démarches sont en cours pour l'obtention d'un mandat de perquisition», affirme Benoit Pellerin, porte-parole du SPS.

En plus du groupe d'intervention et de la SQ, des enquêteurs, un technicien en identité judiciaire et le maître-chien participent également au dossier.

Le SPS ne dévoilera aucune autre information à ce sujet. Un bilan devrait être communiqué au cours des prochains jours.