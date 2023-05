Le membre en règle des Hells Angels, Gaétan David, a retrouvé sa liberté jeudi, en attente de la suite des procédures judiciaires, lui qui est accusé de voies de fait causant des lésions et du harcèlement criminel.

Les faits reprochés remontent à la mi-avril, alors qu’une altercation avait éclaté au Cabaret Chez Elle de Sherbrooke.

Le juge a rendu sa décision jeudi, au terme de l’enquête sur remise en liberté. Gaétan David devra toutefois se soumettre à de nombreuses conditions et devra offrir à la cour un dépôt monétaire de 15 000$.

Ghyslain Côté-Vallières, également accusé des mêmes chefs dans cette affaire, a aussi été libéré jeudi après-midi.

«La poursuite est vraiment rassurée de voir que les victimes, les personnes présentes, vont être protégées par des interdictions de communiquer, des interdictions de se rendre en présence physique. Les individus ont aussi des interdictions de se rendre dans les bars, ont un couvre-feu de 21h à 6h à respecter», a expliqué la procureure de la Couronne, Me Émilie Baril-Côté.

Les deux hommes ne pourront pas non plus se trouver avec des personnes qui sont affiliées, associées ou membres des Hells Angels.

«Le juge a appliqué les principes de droit qu’il se devait d’appliquer, la présomption d’innocence s’applique toujours, bien évidemment», a commenté Me Baril-Côté, lorsque questionnée sur sa réaction à la décision du juge.

L’avocat de Ghyslain Côté-Vallières, Me Jean-Marc Bénard, s’est lui aussi dit satisfait de la décision. «Je pense que le juge a rendu une décision tout à fait éclairée en fonction des principes de droit qui s’appliquent à la matière», a-t-il noté.

«Le juge n’avait pas nécessairement d’hésitation à les remettre en liberté, malgré les particularités du dossier», a-t-il poursuivi, avouant au passage ne pas être surpris des nombreuses conditions imposées à son client pour sa remise en liberté.

Trois autres hommes sont aussi accusés dans cette affaire. Maxime Côté-Vallières, Jonathan Hamel et Serge Pinard ont déjà été libérés, sous des conditions similaires. Les cinq coaccusés seront de retour en cour le 23 mai prochain.

La Sûreté du Québec avait aussi mené des perquisitions à trois endroits à Sherbrooke, en lien avec cette affaire. Le bilan de la saisie faisait notamment état de plusieurs armes retrouvées. Plusieurs vêtements et items à l’effigie des Hells Angels avaient aussi été saisis. «Pour l’instant, il n’y a pas d’accusations criminelles qui sont déposées relativement à ces perquisitions là […] On verra pour la suite», a conclu Me Baril-Côté.