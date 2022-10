La grève est évitée du côté du CPE La Pleine Lune qui possède quatre installations, soit trois à Magog et une à Eastman. L'établissement s'est entendu avec la partie patronale lors d'une rencontre de négocation qui a lieu hier matin.

Sans une entente, une grêve aurait été déclenché par les travailleuses du CPE pendant deux jours, soit jeudi et vendredi. L’entente de principe devra être entérinée en assemblée générale par les travailleuses avant d’être vigueur dès la semaine prochaine.



«La journée de négociation s'est très bien déroulée. C'est un très gros soulagement, mais également un sentiment de satisfaction en même temps. Depuis avril, les travailleuses étaient très impatientes à en arriver à un règlement surtout que les volets nationaux et régionaux étaient réglés depuis décembre et avril respectivement. C'est un très grand soulagement pour nos travailleuses», a affirmé la présidente du Syndicat des travailleuses(eurs) des centres de la petite enfance de l'Estrie - CSN, Isabelle Couture.

Rappelons que les négociations stagnaient en raison des vacances.



«Sans qu'on parle de gains, c'est plus une confirmation de ce qui était déjà établi et de s'assurer que les acquis des dernières années demeurent malgré la pénurie de main-d'oeuvre et les possibles agrandissements du CPE», a expliqué Mme Couture.



Le CPE La Pleine Lune compte une soixantaine d'employés, dont une quarantaine d'éducatrices.

