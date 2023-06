Le nombre de décès sur les routes de l'Estrie est en hausse de 27,2 % en 2022 par rapport à la moyenne enregistrée de 2017 à 2021, selon le plus récent bilan routier publié, ce lundi, par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Lors de la dernière année, 29 automobilistes ont perdu la vie et 93 personnes ont été blessées gravement sur les routes de la région en 2022. Il s'agit d'une hausse de 1,8 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Le nombre de personnes blessées légèrement s'élève, quant à lui, à 1743 en 2022, soit une baisse de 13,7 % comparativement à 2017.

Concernant l'ensemble des victimes, ce sont 1865 personnes qui ont subi des dommages corporels dans un accident de la route en 2022, soit 12,6 % de moins par rapport à la moyenne de 2017 à 2021.

«Un accident, c'est un accident de trop! Les données rendues publiques aujourd'hui sont préoccupantes, particulièrement en ce qui a trait aux décès des piétons. Notre gouvernement déposera sous peu un plan d'action en sécurité routière. Nous avons la volonté ferme d'améliorer la sécurité sur nos routes et nous créerons les outils pour y arriver», a mentionné la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

Bilan national



Un total de 392 décès ont été dénombrés sur les routes en 2022. Il s'agit d'une hausse de 13,2 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021.

«En 2022, plus de la moitié des personnes décédées sont des occupants d'une automobile ou d'un camion léger. Néanmoins, on note des hausses importantes chez les usagers vulnérables. Le nombre de piétons décédés présente une forte hausse, soit 22,7 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021», peut-on lire dans le rapport de la SAAQ.

À la lumière de ces données, la SAAQ souhaite poursuivre ses efforts de prévention et de sensibilisation auprès de la population. Une vaste campagne sur le partage de la route et la protection des usagers vulnérables est d'ailleurs en cours depuis le 29 mai.

Cette campagne s'inscrit dans la Stratégie de prévention en sécurité routière 2021-2025, qui précise les priorités d'action et concentre ses efforts sur six thèmes prioritaires : la distraction, la vitesse, les facultés affaiblies, la fatigue, le partage de la route et les comportements imprudents.

