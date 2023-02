La Ville de Sherbrooke a déboursé près de 385 000$ cet été pour son opération qui vise à héberger les ménages qui se retrouvent sans logement le 1er juillet. Il s’agit d’une baisse de près de 100 000$ par rapport à l’année précédente.

Offerts entre le 1er juin et le 1er septembre 2022, les services de l’opération ont aidé 240 ménages dans leurs démarches pour se reloger.

En date du 30 juin 2022, 73 ménages avaient trouvé un logement grâce au soutien de l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke (OMHS) et de l’Association des locataires de Sherbrooke (ALS).

Par ailleurs, la durée du service et le nombre total de nuitées offertes en 2022 ont toutefois diminué cette année grâce à la bonne collaboration entre les différents partenaires.

En effet, un total de 41 ménages ont eu recours aux services d’hébergement d’urgence entre juin et septembre 2022, pour un total de 1637 nuitées par rapport à 2129 nuitées en 2021.

«La clé, c’est la collaboration et la pérennisation des ressources en logement. On a un meilleur maillage, une meilleure utilisation des forces de chaque partenaire et des ressources qui s’occupent du dossier du logement à l’année», a affirmé la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

Ces familles ont pu bénéficier d'un hébergement d’urgence, des allocations repas, l’entreposage des biens essentiels ainsi que le déménagement de ce matériel vers le lieu d’entreposage. Du soutien à la recherche de logement est aussi offert.

«En gérant l’enjeu au quotidien, on n’attend pas que le ballon éclate au 1er juillet. De cette façon, on obtient de meilleurs résultats et c’est toute la population qui en sort gagnante», a expliqué Mme Beaudin.

Le Service de la planification et de la gestion du territoire de la Ville de Sherbrooke recommande notamment la création d’un Service d’aide à la recherche de logement pour atténuer la problématique dans le futur.



