Les policiers du Service de police de Sherbrooke (SPS) demandent l'aide de la population afin de retrouver un individu qui profane une pierre tombale située dans le cimetière de la Coopérative funéraire de l'Estrie à Sherbrooke, et ce, depuis plus d'un an et demi déjà.

Selon le corps policier, le suspect s'en prend à la même pierre tombale depuis tout ce temps, sans pour autant être connu de la famille de la personne décédée. Le suspect agirait toujours la fin de semaine.

Chaque fois, toutes les fleurs et tous les arbustes sont arrachés lorsqu'ils sont replantés par la famille. Le suspect s'en prend aussi aux ornements de bronze autour de la pierre tombale.

La famille a procédé à l'installation d'une caméra de chasse pour obtenir des images de la personne recherchée.

Au total, le SPS soutient que les dommages à la pierre tombale s'élèvent à plus de 4 000 $.

Le suspect recherché est un homme de race blanche. Lors de la prise d'images par la caméra de chasse de la famille, l'homme portait une casquette de chasse et un manteau avec des barres réfléchissantes. Il se déplacerait à vélo.

Toute information concernant l'individu peut être transmise à la division des Enquêtes criminelles du Service de police de Sherbrooke en composant le 819-821-5555.

