Un important brasier a pris forme à l'intérieur du bâtiment Atmosphère Spa Urbain situé sur la rue Saint-Joseph à Granby, mardi matin.

Dès 7h00, les pompiers ont été appelés sur place alors que de la fumée était présente dans celui-ci, ce qui alerté les locataires de l'établissement.

L'incendie a débuté au premier étage, selon le Directeur du service des incendies de Granby, Simon Boutin.

En plus du commerce au rez-de-chaussée, un total de six logements se trouvaient au deuxième et troisième étage de l'établissement.

Heureusement, personne n'a été blessé à la suite de cet incident.

Toutefois, une douzaine de personnes se retrouvent maintenant sans logement. «Ce sont les locataires qui se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de fumée. Les locataires ont réussi à sortir puisque dès notre arrivée tout le monde se trouvait à l'extérieur», a ajouté M. Boutin.

L'incendie a été maîtrisé après 30 minutes de travail. Les sapeurs de Granby ont demandé l'aide de leurs collègues des casernes de Shefford, de Waterloo et de Bromont.

Au total, 50 pompiers étaient présents sur place. Des enquêteurs ont été appelés sur les lieux afin de déterminer les causes exactes de l'incident.

Avec les informations de Samuel Gosselin-Bélanger et Jean-François Poudrier