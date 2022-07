Les services d’urgence ont dû intervenir tôt mercredi matin à la suite d’un incendie majeur qui a éclaté dans une maison située au 3655 de la rue Gagnon à Sherbrooke, soit tout près de l’école secondaire du Triolet.

Le chef des opérations du Service de protection contre les incendies de la Ville de Sherbrooke Claude Langlois affirme qu'une bonne partie de la résidence a été détruite par les flammes.

«On ne parle pas d'une perte totale, mais de dommages assez considérables. C'est quand même des dommages assez lourds qui ont été causés par l'incendie et par l'eau aussi», affirme-t-il.



Fournie | Les dégâts sont évalués pour le moment à environ 150 000 dollars.

Cinq personnes se trouvaient à l’intérieur de la résidence au moment du sinistre, mais elles ont toutes réussi à évacuer les lieux à temps. Deux personnes ont tout de même dû être transportées à l’hôpital. La Croix-Rouge a été appelée pour venir en aide aux sinistrés.

On ignore pour le moment les causes et les circonstances de l’incendie.

