Le Service de police de Sherbrooke (SPS) et la Régie de police de Memphrémagog (RPM) ont procédé à une importante perquisition en matière de stupéfiants, le mercredi 21 juin dernier, dans une résidence de la rue Goupil, à Sherbrooke.

L'enquête des autorités s'est amorcée à la suite d'informations du public concernant un couple qui faisait du trafic et de la vente de stupéfiants dans leur logement.

«Des observations et des surveillances ont permis de constater du va-et-vient de courte durée à cet endroit», a expliqué la porte-parole du SPS, Isabelle Gendron, par voie de communiqué.

L'opération policière effectuée dans le cadre du programme ACCÈS-Cannabis a permis de saisir une impressionnante quantité de drogues et de médicaments d'ordonnance, sous pluseurs formes.



Une partie des items saisis par les policiers, lors de la perquisition du 21 juin 2023 à Sherbrooke. Crédit photo: Service de police de Sherbrooke

Bilan de la saisie:

10.5 lb de cannabis

48.4 grammes de concentré de cannabis non-solide (37 wax pen de marque Wonka et 7 de marque Drizzle Factory)

490.3 grammes de concentré de cannabis solide (haschisch-beurre-Shatter)

1 600 grammes de jujube au cannabis

41 grammes de champignons magiques (psilocybine)

8 576 comprimés de méthamphétamine

34.94 grammes de méthamphétamine de roche et de poudre en cristaux blanchâtres

1 479 comprimés d'amphétamine blanche

110 comprimés ronds oranges avec l'inscription QT

7 comprimés ronds jaunes avec l'inscription QT

116 comprimés de Cialis ovale jaune C20

7 145$ en devises canadiennes

1 poing américain avec neuf lames

Lot de sacs Ziploc vides contaminés au cannabis

2 balances électroniques contaminées

Sac noir contenant de l'équipement de transformation du cannabis avec butane



Un poing américain saisi par les policiers. Crédit photo: Service de police de Sherbrooke

Le couple qui a été arrêté dans cette affaire, composé d'un homme de 31 ans et d'une femme de 25 ans, a été amené au quartier général du corps policier municipal pour y subir un interrogatoire. Ils ont été libérés avec promesse de comparaître, avec plusieurs conditions de remise en liberté.

Les deux individus devront faire face à des accusation de trafic de cocaïne, trafic de méthamphétamine et de stupéfiants, vente de cannabis, possession de cannabis dans le but de vendredi, possession aux fins de trafic, possession d'une arme prohibée et recel d'argent de plus de 5 000$.

Cette opération policière est effectuée dans le cadre du programme ACCES-Cannabis, qui a pour mission de diminuer l'accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faites à la SQDC.

Pour les plus récentes nouvelles de l'Estrie, consultez le Noovo.Info.