Les policiers de Sherbrooke et de la Régie de police de Memphrémagog - Accès régional ont procédé, mercredi, à une perquisition dans une résidence de la rue Ernest-Thérriault, située dans l'est de Sherbrooke.

Sur place, les policiers ont saisi une importante quantité de drogues sous différentes formes dont près de 7 kg de cannabis séché, du haschish, des champignons magiques et des produits comestibles. Plusieurs de ses produits ne sont pas en vente légale au Québec.

Certains de ses produits peuvent d'ailleurs être destiné aux jeunes, ce qui inquiétait le Service de police de Sherbrooke.

Voici la liste complète de ce qui a été saisi par les policiers :

- 6,7 kg de cannabis

- 1 273 Wax pen (contenant 1 400 grammes d’huile de cannabis)

-4,8 grammes d’huile de cannabis

- 579 grammes de hashish

- 1 680 ml de concentré de cannabis liquide

- 1 374 grammes de cannabis sous forme de bonbon gummy bear

- 269 grammes de champignons magiques

- 1 679 grammes de produits comestibles -champignons magiques (tartinade chocolatée-barres de chocolat)

Un véhicule Dodge Challenger 2018 a aussi été perquisitionné comme bien infractionnel. Un montant de 6 300$ a aussi été saisi par les policiers.

Un homme de 46 ans a été arrêté sur les lieux et devra répondre à plusieurs accusations dont possession de cannabis dans le but de le vendre, possession de cannabis illicite, possession aux fins de trafic de champignons magiques et recel.



L'individu connu des policiers a été libéré par promesse à comparaitre.