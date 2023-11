La Ville de Waterloo lance un appel à la solidarité pour subvenir aux besoins des personnes sinistrées de l'incendie survenu le 12 novembre dernier. Une collecte de dons a été lancée en collaboration avec la Paroisse Saint-Bernardin et le Centre d’action bénévole aux 4 vents.

L’immeuble de six logements de la rue Western, a été ravagé par les flammes et est déclaré perte totale. Tous les sinistrés ont été pris en charge par la Croix-Rouge canadienne au moment du drame, mais personne n'a été blessé.

La Ville fait maintenant appel à la générosité de la population pour pallier leurs besoins immédiats.

Un centre de collecte temporaire est ouvert à la Paroisse Saint-Bernardin sur la rue Foster jusqu'au 17 novembre pour recueillir les dons matériels.

Les vêtements, les articles de literie et de cuisine, meubles et électroménagers sont acceptés. Les divans et matelas sont toutefois refusés.

Les denrées non périssables et les produits d’hygiène personnelle destinés aux sinistrés peuvent être déposés au Centre d’action bénévole aux 4 vents.



La Ville de Waterloo a créé un Fonds d’urgence pour les sinistrés. Les dons seront acceptés jusqu'au 30 novembre prochain à l’hôtel de ville.

Une campagne de sociofinancement GoFundMe a été lancée par des citoyens afin d'amasser de l'argent pour les locataires touchés.

