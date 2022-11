Alors que l'inflation et la hausse des prix des aliments sont sur toutes les lèvres des Québécois, la Tiktokeuse Thalie Gouslisty-Leblanc a choisi de partir à la chasse aux économies.

L'objectif de la jeune femme originaire de Sherbrooke, en Estrie, est bien simple : partager ses meilleures pratiques à la communauté pour trouver des façons d'économiser qui sont adaptées aux réalités des familles québécoises. Elle offre aussi ses meilleures recettes et trucs pour éviter le gaspillage alimentaire.



Jointe par Noovo Info, Thalie Gouslisty-Leblanc soutient qu'elle ne s'attendait vraiment pas à un engouement aussi fort concernant son compte Tiktok @economie.sans.compromis.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En seulement deux mois sur la plateforme, Thalie Gouslisty-Leblanc a cumulé 35 000 abonnés et plus de 175 000 « mentions J'aime ».

«Nouvellement maman, je cherchais une manière d'économiser au quotidien, alors que mon conjoint et moi avions effectué tout ce qui était nécessaire pour couper ailleurs. J'ai commencé à offrir des trucs sur Facebook, puis sur Instagram. Ça a vraiment décollé avec Tiktok par la suite», assure-t-elle.

Jamais sans ses circulaires

Oui, cela peut sembler dépassé de consulter des circulaires. Pour Thalie Gouslisty-Leblanc, ce ne l'est pas du tout. Que cela soit sous format papier ou sur les applications, comparer les prix afin d'obtenir les meilleurs prix est tout à fait normal. Elle est d'avis que les jeunes doivent s'informer davantage.

« Je crois qu'il manque quelque chose à l'école ou un endroit pour que les jeunes apprennent comment faire des économies. Quand je faisais mes recherches, je me rendais compte qu'il y avait très peu d'informations disponibles. Dès que je trouve des sujets pertinents ou des astuces, je m'assure de les partager avec la communauté. C'est certain que je ne suis pas la seule qui cherche des moyens d'économiser. Je fais, entre autres, les Imbattables. En passant par Tiktok ensuite, je rejoins pas mal de monde», estime la jeune femme.

Rappelons qu'en mai 2023, Transcontinental, qui imprime le Publisac, prévoit l'arrêt de la distribution des circulaires en papier à Montréal. D'autres villes pourraient aussi suivre la métropole, mais que de plus en plus de ménages demandent de ne plus en laisser à leur porte.

Les gens devront donc se tourner vers le numérique, une fois de plus.

Éviter le gaspillage

Un autre aspect important pour Thalie Gouslisty-Leblanc est d'éviter le gaspillage alimentaire.

Selon le plus récent portrait de RECYC-QUÉBEC sur le gaspillage alimentaire, on estime que les pertes et le gaspillage d'aliments destinés à l'alimentaire humaine se situeraient entre 7 et 10 lb par ménage et par semaine.

Toujours selon cette étude, la fréquence d'aliments gaspillés aurait toutefois diminué dans 63% des ménages québécois.

La Tiktokeuse est fière d'avoir réussi à réduire considérablement, elle aussi, le nombre d'aliments jetés à la poubelle.

Sa vidéo la plus virale, à sa grande surprise, est celle où elle montre comment congeler ses restants, parce que non, personne n'aime manger pendant trois jours de suite la même chose.

« On va se le dire, manger les mêmes restants pendant plusieurs jours, ce n'est pas super. Je dirais que quand je trouve une astuce qui permet d'éviter le gaspillage, j'en suis très fière. Ça a été le cas avec la congélation des restants », soutient Thalie Gouslisty-Leblanc.

À l'aube de la trentaine, Thalie Gouslisty-Leblanc ne sait pas pour combien de temps l'engouement entourant son compte @economie.sans.compromis sera présent. Chose certaine, elle continuera à offrir ses meilleures pratiques à la communauté, tant et aussi longtemps que la communauté voudra de ses pratiques.

« Je crois qu'on peut changer les choses graduellement. Il faut trouver des trucs adaptés à notre style de vie et ne pas penser que tout va s'arranger en quelques jours. Pour le reste, il faut laisser aller son imagination », conclut-elle.

Top 3 des conseils d'@economie.sans.compromis

1- Bâtir son menu en fonction de ce qu'il y a dans son garde-manger.

« Il y a toujours des items qui sont au fond de notre garde-manger ou que nous avons déjà achetés. Cela nous permet d'amorcer notre réflexion pour notre menu de la semaine. »

2- Planifier nos achats et notre temps de cuisiner en fonction de notre réalité.

« Nous avons tous un style de vie différent. Je planifie donc mes recettes plus faciles à cuisiner lors des journées où je suis moins occupée. J'évite ainsi le gaspillage .»

3 - Faire la tournée des circulaires pour économiser.

« Je sais que ce n'est pas l'activité la plus populaire, mais je suis toujours estomaquée de voir quelqu'un payer du fromage presque 9$, alors qu'il est à 4,44$ dans un autre commerce. Je crois qu'il faut prendre le temps de connaître les prix des aliments que nous consommons régulièrement pour s'assurer de les acheter au meilleur prix. »