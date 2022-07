Le Service de police de Sherbrooke (SPS) cherche à identifier un suspect qui aurait commis une introduction par effraction dans un commerce de la rue Wellington Sud le 30 mai dernier.

En entrant par le sous-sol de l’édifice de Béton Aimé Côté, situé au 1750 rue Wellington Sud, l’homme âgé dans la trentaine a endommagé du matériel informatique et du mobilier.

C’est lorsqu’il a aperçu la caméra de surveillance qu’il a pris la fuite par son point d’entrée.

Au moment du délit, le suspect portait un chandail à manches longues, des jeans et des souliers foncés avec une semelle pâle. Il est d’une corpulence moyenne, a les cheveux bruns et serait âgé de plus ou moins 35 ans.

Quiconque aurait des renseignements pouvant aider le SPS à identifier cette personne est prié de communiquer avec le Service au 819-821-5555.