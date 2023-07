C'est déjà la mi-parcours à la 57e Finale des Jeux du Québec. Une nouvelle vague de jeunes sportifs de l'Estrie fera son arrivée mardi après-midi à Rimouski afin de performer dans ce deuxième bloc de cette compétition.

Au programme pour les quatre prochains jours : baseball féminin, vélo de montagne, golf, natation artistique, tir à l’arc, soccer masculin et féminin, voile et volleyball masculin et féminin.

 

Lors du premier bloc des Jeux du Québec, l'Estrie a bien fait récoltant 20 médailles, dont six d'or. La région s'est démarquée avec une récolte de 13 médailles en athlétisme. Elle pointe présentement au 8e rang du classement général.

En eau libre, Delphine Piatera-Mercier a su se démarquer en remportant trois médailles, dont deux sont des médailles d’or, dans les trois différentes épreuves pour lesquelles elle était inscrite.



En athlétisme, Livia Bourgeois, Océane B. Pilon, Philip Richard, Gabriel Pomerleau et Noah Fortier sont cinq athlètes étant doublement médaillés pour l’instant, car il y a encore des chances de médailles pour certains d’entre eux lors des épreuves de relais qui auront lieu ce mardi.

Quant à l'équipe de baseball masculin, elle s’est assurée de remporter le match de façon spectaculaire face à l'Abitibi-Témiscamingue. Celui-ci s’est terminé sur un coup de circuit frappé par le jeune athlète Benjamin Chouinard, donnant ainsi une victoire de 9-8 à l’Estrie contre l’Abitibi-Témiscamingue.

