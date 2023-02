Le statut bilingue de Lennoxville sera maintenu. Le conseil de ville de Sherbrooke a pris cette décision mardi soir.

Rappelons que la Ville de Sherbrooke a obtenu un avis de l’Office québécois de la langue française (OQLF), le 12 décembre dernier, l'informant que Lennoxville ne remplissait plus les conditions pour maintenir son statut linguistique bilingue en vertu des données du recensement de 2021.

«J’ai respecté l’engagement que j’avais pris envers les gens de Lennoxville. La présence de différentes cultures sur notre territoire est un atout majeur pour Sherbrooke et nous devons protéger cette diversité et ce droit pour nos concitoyennes et concitoyens anglophones», a expliqué la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

Ce dernier recensement faisait état que 44,5 % de la population de Lennoxville avait l'anglais comme langue maternelle. Or le statut d'une ville bilingue peut être révoqué si l'anglais est la langue maternelle de moins de 50 % de la population.

Pour préserver le statut bilingue de l'arrondissement, le conseil devait adopter une résolution et la transmettre à l'Office.

«Conserver le statut bilingue de notre arrondissement à Lennoxville est toujours une priorité pour moi. Le caractère culturel, social, éducationnel et communautaire de notre arrondissement en dépend. La cohabitation historique de nos communautés est exceptionnellement riche», a affirmé pour sa part le conseiller du district de Lennoxville, Claude Charron.

À lire également:Le stationnement Webster sera démoli en 2023