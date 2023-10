L'École Sainte-Cécile a suspendu pour une durée indéterminée l'accès à ses sources d'eau potable. Cette décision a été prise de manière préventive en raison de tests qui sont menés sur la qualité de l'eau du puits artésien de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton.

Le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs confirme que des cruches d’eau ont été mises à la disposition des élèves et des membres du personnel, depuis vendredi dernier.

Une lettre, dont Noovo Info a obtenu copie, a également été transmise aux parents afin de les informer de la situation.

«Dans le cadre d’une vérification de la qualité de l’eau de notre puits artésien, nous vous informons que par souci de prudence, les élèves et les membres du personnel ne pourront plus avoir accès aux différents points d’eau de l’école. D’autres tests seront effectués prochainement. Nous condamnerons l’accès aux abreuvoirs et nous poserons des affiches devant chaque point d’eau de l’école. Nous avons informé l’ensemble de notre personnel de la situation et ils veilleront à faire des rappels aux enfants dans les classes», peut-on lire dans celle-ci.

L'établissement scolaire invite aussi les parents à fournir une bouteille d'eau à leurs enfants afin qu’ils puissent la remplir avec les réserves d’eau mises à disposition à l'école.

Par ailleurs, une rencontre est prévue lundi prochain par la municipalité afin de présenter les résultats des tests.

