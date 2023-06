La qualité de l'air se dégrade un peu partout sur le territoire québécois et l'Estrie n'y échappe pas.

Environnement Canada a émis un avertissement de smog pour l'ensemble de l'Estrie, mardi matin.

L'organisme fédéral soutient que «des concentrations élevées de particules fines en raison des feux de forêt au Québec, pourraient entraîner une mauvaise qualité de l'air sur plusieurs secteurs à compter de cet [mardi] après-midi.»



La fumée des feux de forêt et le smog n'ont pas d'impact que sur les régions touchées par les incendies, mais aussi plusieurs autres régions du Québec puisque les particules voyagent en raison des vents.

Il est recommandé d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur et de rester à l'intérieur le plus possible, si la situation le permet.

Invité au bulletin Noovo Le Fil 22 lundi soir, le Dr Alain Vadeboncoeur, urgentologue, explique que les personnes les plus à risque lors d'un avertissement de smog sont «les malades chroniques», comme «les personnes pulmonaires» et «les personnes cardiaques.

«Il y a beaucoup de substances toxiques dans la fumée et elles affectent beaucoup les gens», explique-t-il à l'animateur, Michel Bherer.

Les symptômes liés à la présence d'un smog, émis en raison de feux de forêt, sont nombreux. Parmi les plus graves, on retrouve notamment l'inflammation des poumons (toux, essoufflement) et une augmentation des risques d'angines et d'infarctus.

Une personne en bonne santé peut aussi souffrir du smog notamment en raison d'irritation de la gorge ou une hausse des symptômes d'allergies.

