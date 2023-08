C'est parti pour la rentrée scolaire 2023-2024 !

Les patrouilleurs du Service de police de Sherbrooke (SPS) auront d'ailleurs les automobilistes à l'oeil, et ce, pour les prochaines semaines.



Même chose pour les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) pour le reste du territoire estrien.

Au total, ce sont plus de 27 000 jeunes et moins jeunes qui seront sur les routes, les trottoirs, principalement aux abords des écoles.

«Un retour qui augmente bien sûr les dangers sur nos routes», indique le porte-parole du SPS, Martin Carrier.

Au moment d'écrire ces lignes, autant au SPS qu'à la SQ, aucun évènement majeur en lien avec la rentrée scolaire n'était dénombré.

Patience

Durant les prochaines semaines, le Service de police de Sherbrooke intensifiera ses opérations spéciales de surveillance routière par l'entremise de son escouade de circulation.

Le mot d'ordre cette année: patience.

La patience sera donc mise de l'avant par le SPS.

Pour les automobilistes qui seront confrontés au nombreux chantiers routiers, «on roule moins vite et on voit les dangers», soutient M. Carrier.

«Les policiers de la Sécurité des milieux visiteront nos écoles primaires et secondaires pour y rencontrer les surveillants, les professeurs et les étudiants. Le but de cette activité sera de sensibiliser les étudiants aux règles de base pour les piétons, et ce, afin de maximiser leur sécurité et celle des usagers de la route», ajoute le porte-parole du SPS.

Le corps policier assure que tous les efforts seront déployés pour encourager la notion de bon voisinage et pour s'assurer que tout le monde connaisse une rentrée adéquate.

Au cours des prochaines semaines, les autorités qui vont surveiller davantage la vitesse dans les zones scolaires, le non-respect des brigadiers, les zones prohibées aux abords des écoles et le non-respect de la signalisation.

Les policiers rappellent que les amendes pour les excès de vitesse dans les zones scolaires, en période scolaire, sont doublées.

