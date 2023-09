Germain Lemay, 30 ans, est l’homme qui aurait proféré des menaces à l’endroit des premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, et dont l'arrestation fait l'objet d’une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), a indiqué le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) à Noovo Info, jeudi.



Lemay a comparu en cour mercredi soir pour un chef d'accusation de port d’armes dans un dessein dangereux. Au moment d'écrire ces lignes, il était détenu dans un hôpital de l’Estrie, alors que la Couronne s’oppose à sa remise en liberté.

Le procureur en chef adjoint aux poursuites criminelles et pénales, Me Claude Robitaille, n'était pas en mesure de dire jeudi si un chef d’accusation de menaces allait éventuellement s'ajouter au dossier de Germain Lemay.

Le BEI avait annoncé mercredi avoir ouvert une enquête relativement à l'intervention Groupe tactique d’intervention (GTI) de la Sûreté du Québec (SQ) dans une résidence de Scotstown, en Estrie, lors de laquelle une personne a été blessée par balle.

Le BEI n'a pas indiqué quelle infraction avait nécessité l'intervention du GTI. Des médias rapportent toutefois que la personne impliquée avait proféré des menaces envers les premiers ministres Legault et Trudeau. L'information a été confirmée tard en soirée mercredi par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le cabinet du premier ministre Legault a réagi par écrit: «Nous avons été informés de la situation. Les menaces envers des élus, peu importe le palier et le parti, sont inacceptables et doivent être dénoncées. Maintenant, nous ne ferons aucun commentaire pour ne pas nuire au travail des policiers.»

Selon les premiers détails fournis par le BEI, les policiers seraient donc intervenus vers 5h dans une maison pour procéder à l’arrestation d’une personne qui aurait commis une infraction criminelle.

Lorsque les agents se sont introduits dans la résidence, un des policiers du GTI aurait vu une personne à travers une fenêtre pointant une arme à feu vers la porte où accédait la police.

Le policier de la SQ aurait alors fait feu vers la fenêtre et la personne aurait été blessée par le tir policier, rapporte le BEI.

«Les premiers soins lui ont été prodigués par des ambulanciers sur place. La personne a ensuite été transportée en centre hospitalier où son état serait jugé stable», précise-t-on.

L'homme a été mis en état d'arrestation par les policiers et il a comparu tard en soirée. La nature des accusations déposées contre lui sera dévoilée jeudi.

Six enquêteurs du BEI enquêteront sur les circonstances entourant l’intervention. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) agira en soutien lors du processus.

Avec des informations de Julien Denis pour Noovo Info, et de La Presse canadienne.