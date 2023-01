L'Université de Sherbrooke (UdeS) a décroché la première place mondiale en développement durable au classement international STARS.

Avec sa note globale de 92,73 points, l'établissement conserve sa certification Platine et devient du même coup la première université au monde à franchir le cap des 90 points.



Depuis de nombreuses années déjà, l'établissement sherbrookois se démarque à plusieurs égards, entre autres, avec l'atteinte de la carboneutralité en juin dernier.

«Le développement durable, c'est la couleur de l'UdeS. Il est au cœur de l'ensemble de notre gestion et fait partie de notre culture. C'est une grande fierté pour notre institution et ses communautés de voir notre engagement reconnu par cet organisme international, avec la plus haute note jamais attribuée en développement durable», a affirmé le recteur de l'UdeS, Pierre Cossette.

Rappelons qu'en 2019, l'institution était devenue la première au monde à obtenir le niveau Platine au classement STARS, et ce, à sa première tentative.

Dans les trois années suivantes, l'université soutient avoir poursuivi l'intégration du développement durable à l'ensemble de ses activités pour atteindre cette note record.

Outre l'atteinte de la carboneutralité huit ans avant la cible qu'elle s'était fixée, l'UdeS s'est positionnée dans la protection de la biodiversité, l'engagement étudiant, l'approvisionnement et l'investissement responsable. À cela s'ajoutent aussi les initiatives en matière de santé organisationnelle, d'équité, de diversité et d'inclusion.

