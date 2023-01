L’Université de Sherbrooke a octroyé un contrat de près de 13 millions de dollars à Constructions Gératek pour la démolition et la reconstruction de son pavillon A5. Un total de quatre soummissaires ont répondu à l'appel d'offres lancé par l'établissement d'enseignement supérieur.

Une fois reconstruit, le nouveau bâtiment de la Faculté des lettres et des sciences humaines gardera son ancienne vocation et abritera principalement des bureaux pour les professeurs de même que des bureaux et des salles de réunion.



Ce dernier répondra d'ailleurs aux normes d’accessibilité universelle, ce qui permettra de rassembler les espaces d’un même département sur un seul niveau .

L’ancien bâtiment est vacant depuis plusieurs mois déjà, en raison de son niveau de désuétude. Bien que la date de début des travaux ne soit pas encore connue, la durée prévue de ceux-ci sera de 20 mois. La livraison finale du projet est prévue à l’automne 2024.

Le concept initial du pavillon A5 présentait un bâtiment se déployant sur 5 étages. Finalement, le rez-de-chaussée et le sous-sol ont été combinés. Le nouveau pavillon aura quatre étages au lieu de cinq.

Rappelons que ce projet a fait l'objet d'un appel d'offres au printemps 2022, mais compte tenu de soumissions trop élevées, l'Université de Sherbrooke avait décidé de ne pas octroyer le contrat.

Avec les informations de Guillaume Cotnoir-Lacroix.