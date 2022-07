Le balado En as-tu une grosse?, qui porte sur la masculinité toxique, a dû être annulé plus tôt cette semaine en raison de crimes sexuels commis par l'un des deux animateurs, Niklaas Lambert, qui était également directeur de La Cage - Brasserie Sportive de Sherbrooke.

En juin dernier, M. Lambert a plaidé coupable à deux chefs d'accusation au palais de justice de Sherbrooke: un pour agression sexuelle, l'autre pour séquestration. Avant ces accusations, il était sans antécédent judiciaire.



Contactée par Noovo Info, l'équipe du balado a soutenu ne pas avoir été mise au courant du dossier judiciaire avant le début de la semaine du 18 juillet. Dès que l’équipe a appris l'ampleur des gestes d'un des animateurs, elle a immédiatement mis fin à la production.

AGRESSÉE QUATRE FOIS

Sur une période de trois mois, Niklaas Lambert a agressé sexuellement une femme à quatre reprises.

Le 1er juin dernier, lors de la lecture de l'énoncé des faits, la procureure au dossier, Me Laïla Belgharras, a souligné que la plaignante avait décrit des relations sexuelles violentes et non consensuelles.

Celle-ci était d’ailleurs présente dans la salle d’audience pour écouter l’enregistrement du plaidoyer de son agresseur.



L'avocate de la Couronne a souligné qu'à un moment, la victime se sentait « comme si elle était un animal qui avait fait une bêtise », tellement il était brusque et agressif envers celle-ci.

À de nombreux moments lors de leurs relations sexuelles, ce dernier la frappait, allant jusqu’à lui laisser des ecchymoses sur le corps.



Elle lui demandait souvent d’arrêter, ce qu’il ne faisait pas. Il choisissait plutôt de continuer, jusqu’à ce qu’il ait terminé.

La procureure au dossier a ensuite expliqué qu'à une autre occasion, la plaignante ne se sentait pas bien puisqu’elle était malade. Bien qu’elle ait indiqué ne pas avoir envie d’une relation sexuelle, Niklaas Lambert l’a tout de même retournée sur le dos pour la pénétrer. « Madame pleurait, et suite à la relation sexuelle, elle est allée vomir », a ajouté Me Belgharras.

À l'hiver 2021, M. Lambert a séquestré la femme pendant plusieurs heures dans son appartement de Sherbrooke. Il l’empêchait de quitter puisqu’il était en colère contre elle.

Lorsque la victime est parvenue à sortir, elle s'est rendue dans un centre pour personnes violentées tellement elle avait peur de la tournure des événements.

L'accusé a ensuite tenté de la contacter à de nombreuses reprises par téléphone et par message texte, jusqu'à ce qu’elle porte officiellement plainte à la police.

À tous ces faits, Niklaas Lambert a indiqué qu'il plaidait coupable, et qu'il n'avait rien à ajouter.



EN QUÊTE D'UN CAPITAL DE SYMPATHIE?

Alors qu'il était en plein processus judiciaire, l'entrepreneur de 25 ans et le directeur adjoint de La Cage à Sherbrooke, Arnaud Chiasson-Poirier, ont lancé leur balado En as-tu une grosse? en mars 2022.

Chaque semaine, ils accueillaient des invités et exploraient leurs propres interprétations de la notion de masculinité toxique. Plusieurs sujets ont été abordés, dont la place des femmes dans les médias, la sexualité et les relations amoureuses, par exemple.

Initialement, les deux animateurs souhaitaient utiliser cette plateforme pour s'éduquer et ouvrir des discussions avec leurs invités sur le sujet de la masculinité toxique.

Selon les informations recueillies par Noovo Info, Arnaud Chiasson-Poirier aurait été informé il y a un mois du dossier judiciaire de son partenaire d'affaires, sans connaitre les détails des accusations.



Crédit: Balado En as-tu une grosse?

Ce dernier aurait alors confronté Niklaas Lambert sur le sujet, mais celui-ci a indiqué ne pas savoir ce dont il s’agissait. M. Chiasson-Poirier aurait alors choisi de se fier à la parole de son associé, qui était aussi l’un de ses amis proches.

Or, la plainte formelle de la victime a été officiellement déposée en août 2021. Au moment de la confrontation avec son collègue, l’entrepreneur de 25 ans s'était donc déjà présenté au moins deux fois au palais de justice pour comparaître devant un juge.

Le lundi 18 juillet dernier, Noovo Info a rapporté les faits de la procédure judiciaire impliquant Niklaas Lambert à l’équipe du balado. Le jour-même, le podcast a été retiré de toutes les plateformes d'écoute.

COUPER LES PONTS

Arnaud Chiasson-Poirier aurait depuis renoncé à son poste de directeur adjoint de La Cage - Brasserie Sportive de Sherbrooke.

Contacté par Noovo Info, M. Chiasson-Poirier s’est limité à dire qu'il se dissociait des agissements de Niklaas Lambert et a ainsi choisi de rompre tous les liens qui peuvent l’associer à son ancien partenaire d’affaires.

Le siège social du restaurant a rapidement été mis au courant de la situation. M. Lambert a été remercié au cours des derniers jours en raison des accusations contre lui.

« Depuis ses débuts, La Cage s’efforce d'offrir un environnement agréable et sécuritaire à tous ses employés. Nous n’endossons pas les comportements qui sont attribués à l’employé en question, et c’est pourquoi nous avons pris la décision de mettre fin à son emploi », a confirmé Annie Dongois, porte-parole de la chaîne de restaurants.

La suite des procédures dans le dossier judiciaire de M. Lambert sont prévues en octobre prochain au palais de justice de Sherbrooke afin de fixer une date pour sa sentence.

Depuis, il aurait entamé plusieurs démarches d’aide en psychologie, selon la procureure, Me Belgharras.

Me Günar Dubé, l’avocat de Niklaas Lambert, a refusé de commenter le dossier auprès de Noovo Info. Par le passé, Me Dubé a représenté Dany Villanueva dans l’enquête du coroner sur la mort de Fredy Villanueva.

Note de la rédaction: La version originale contenait des détails sur les agressions sexuelles et l'acte de séquestration commis par Niklaas Lambert à l'endroit de la victime. Ces détails ont été retirés par respect pour la victime et son anonymat. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info