Le coup d'envoi de la nouvelle campagne du Biscuit sourire de Tim Hortons au profit de Leucan est maintenant lancé en Estrie.

Jusqu'qu au 7 mai prochain, ce sont 40 restaurants Tim Hortons de la région qui remettront la totalité des ventes de Biscuits sourire à Leucan Estrie. L’Association invite la population à acheter un Biscuit sourire au coût de 1,50$ dans l’une des succursales participantes.

«Cette année, la vente du Biscuit sourire permet la tenue d’un week-end répit en nature pour offrir un moment de détente aux familles dans un milieu calme, sans le stress du quotidien. L’évènement se tiendra cette année à la base de plein air Jouvence au mois de septembre prochain», peut-on lire dans un communiqué émis par l'organisme.

À lire également:

Rappelons que lors de la dernière édition, 176 065 $ ont été remis à Leucan Estrie grâce à la vente de Biscuits sourire. L’argent amassé dans le cadre de cette campagne permet à Leucan de faire la différence dans la vie des familles dont l’enfant est atteint de cancer en offrant de l’accompagnement et des services adaptés à leurs besoins dès l’annonce du diagnostic.

En 2022, à l’échelle provinciale, avec la participation de 61 franchisés répartis dans les régions de l’Estrie, de la Montérégie et de Laurentides-Lanaudière, c’est un total de 268 994 $ qui avait été amassé.

Solidarité en Estrie

Leucan Estrie peut compter encore cette année sur les équipes de Stéphane Bourque et Denis Bourque, propriétaires de restaurants Tim Hortons à Sherbrooke, qui choisissent d’année en année Leucan comme organisme bénéficiaire de la campagne du Biscuit sourire Tim Hortons.

Par ailleurs, grâce à Sherbrooke et Granby Toyota, Leucan Estrie offrira également la livraison gratuitement aux entreprises et aux écoles de la région ayant commandé plus de cinq douzaines de biscuits lors de la période des précommandes qui était du 10 au 21 avril dernier.

D'autres entreprises de la région, telles que Conceptromec et la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog se joignent également en tant qu'ambassadeurs.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.