Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a fait quelques promesses en éducation lors de son passage à Sherbrooke, en Estrie.

Le caquiste a promis de construire une nouvelle école secondaire pouvant accueillir 1450 élèves d’ici 2026. Aucune précision n’a été offerte sur l’endroit où cette école verrait le jour.

Également, la CAQ souhaite «transformer» l’école Mitchell-Montcalm.

Accompagné de plusieurs candidats caquistes pour des circonscriptions estriennes, le premier ministre sortant a expliqué que 600 places de l’école secondaire Mitchell-Montcalm seraient transférées vers la nouvelle école.

Cette école serait construite selon «les nouveaux standards» de construction, soit avec «plus de lumière, plus d’espace commun, plus de sport et plus de nature».

La CAQ propose un budget de 164 millions de dollars pour sa construction.

«Cette nouvelle école va respecter les nouveaux standards qu’on s’est donnés : une école avec plus de lumière naturelle, une école avec plus d’espaces communs et une école avec plus d’infrastructures sportives. Pour la CAQ, l’éducation, c’est la priorité», a déclaré le chef caquiste par communiqué.

De l’autre côté, les plans pour l’école Mitchell-Montcalm demeurent indéterminés. La CAQ propose que l’établissement puisse devenir un centre de francisation, une école primaire ou encore un centre de formation pour adultes.

Manque de places dans la région

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) annonçait récemment qu’il devrait installer huit classes modulaires dès l’année prochaine à l’école Mitchell-Montcalm pour répondre à la demande grandissante.

Le manque de places dans la région pourrait s’aggraver au cours des prochaines années, notamment en raison du fait que la région administrative de l’Estrie a connu une importante hausse démographique dans les dernières années.

