La Chaire de recherche du Canada en Astrophysique exoplanétaire du professeur Jason Rowe à l'Université Bishop's est reconduite pour un mandat de cinq ans.

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead en a fait l'annonce vendredi matin.

«Le renouvellement de cette Chaire de recherche pour l’Université Bishop’s démontre que les universités en région sont aussi à même d’attirer des sommités telles que le Pr Jason Rowe et sont toutes aussi propices au rassemblement d’équipes créatives qui peuvent être des leaders en physique et en astronomie», a-t-elle affirmé.

Le financement accordé va permettre à cet expert mondial de continuer à découvrir et à caractériser des exoplanètes, pour aider à comprendre leurs origines et leur composition, ce qui pourrait aider à déterminer s'il existe d'autres planètes habitables et si la vie existe ailleurs dans l’univers.

Ces travaux de recherche seront notamment menés avec le tout nouveau télescope spatial Webb, auquel a accès le Dr Rowe.

