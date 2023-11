Onde de choc à Sherbrooke: la mairesse Évelyne Beaudin prend une pause de la vie politique pour une durée indéterminée. Cette dernière est en arrêt de travail à la suite d'un «avis de son médecin.»

Cette annonce a été effectuée vers 11h30, ce lundi. Les raisons exactes de son absence n'ont pas été précisées.

Comme recommandé par son médecin, Évelyne Beaudin a tenu à mentionner qu'elle participera prochainement à des activités comme de l'ultimate frisbee. Elle demande également de ne pas s'inquiéter pour elle.

Dans un message aux Sherbrookois sur sa page Facebook, la mairesse Beaudin écrit que cette pause lui apparaît «judicieuse en ce moment», car elle veut éviter «un état d'épuisement qui serait trop important et trop difficile à surmonter».

 

Mme Beaudin écrit qu'elle «ne peut pas et ne souhaite pas» identifier une cause en particulier à cet arrêt de travail. Elle ajoute qu'être mairesse «est à la fois la chose la plus extraordinaire et la plus difficile qui est arrivée» dans sa vie.

Le maire suppléant, Raïs Kibonge, exercera les pouvoirs de la mairesse en son absence. Par ailleurs, la conseillère Laure Letarte-Lavoie assumera la présidence du comité exécutif pendant l’absence de la mairesse.

«Ce qu’on vit aujourd’hui nous rappelle que chacun de nous peut être confronté à des moments où nous devons prendre des décisions difficiles pour notre bienêtre personnel, professionnel et pour celui de notre entourage. Je crois parler au nom de toutes les Sherbrookoises et tous les Sherbrookois en disant que nos pensées accompagnent notre mairesse dans son rétablissement», a affirmé le maire suppléant, Raïs Kibonge.



Le maire suppléant Raïs Kibonge a pris la parole lors de la conférence de presse confirmant le retrait de la mairesse Évelyne Beaudin pour une durée indéterminée, lundi. Crédit photo: Noovo Info

«Le conseil municipal et l’administration de la Ville continuent de travailler ensemble en s’assurant que ce changement n’ait pas d’impact sur les services à la population. Cette collaboration permet aussi une transition fluide dans la gouvernance de la Ville», a fait savoir la Ville de Sherbrooke par voie de communiqué.

Évelyne Beaudin, économiste de formation, avait été élue conseillère municipale à Sherbrooke en 2017. Lors des élections suivantes, en 2021, elle se présente à la mairie et défait le maire sortant, Steve Lussier, mais aussi un «candidat-vedette», l'ex-ministre et député libéral provincial Luc Fortin.

Avec les informations de Dominque Côté, Noovo Info et de La Presse canadienne.