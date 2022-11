La meilleure eau au Québec serait celle de Windsor, en Estrie.

En effet, pour une deuxième consécutive, la Ville s'est vu remettre le prix « Choix du jury » pour son usine de filtration Marcel-Bédard, ainsi que le prix « Choix du public ».



Ces distinctions ont été remises à la Ville de Windsor à l'occasion du 45e Symposium sur la gestion de l'eau qui est organisé par Réseau Environnement. L'évènement se tenait mercredi à Trois-Rivières.

Pour la neuvième édition du concours, 14 stations de traitement de l'eau potable étaient finalistes. Réseau environnement a tenu à préciser que le concours était réservé aux membres du programme d’excellence en eau potable — volet traitement (PEXEP-T), sous réserve d’attribution d’étoiles pour l’année 2021, attestant la production d’une eau de qualité supérieure aux normes tout au long de l’année.

Le « Choix du public 2022 » a été décerné par les participantes et participants au Symposium sur la gestion de l’eau qui ont goûté et voté pour leur eau préférée.

Quant au « Choix du jury 2022 », il a été sélectionné par un panel de juges qui évaluait la qualité de l’eau sur les critères de goût, de clarté et d'odeur.

L’usine de filtration Marcel-Bédard, élue par le jury, représentera le Québec à l’échelle de l’Amérique du Nord lors de l'évènement « Best of the Best Taste Test », organisé annuellement par l’American Water Works Association à Toronto.

