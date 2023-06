La MRC du Haut-Saint-François a adopté son Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) lors de sa séance du conseil, ce mercredi. Celui-ci était exigé par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

«La MRC fait un gros pas pour l’environnement avec le PRMHH et l’on s’attend à ce que le gouvernement du Québec nous aide dans sa mise en œuvre», a affirmé le préfet de la MRC, Robert Roy.



Ce plan vise à préserver les écosystèmes essentiels à notre région dans un contexte de changements climatiques. Les milieux humides et hydriques sont des habitats uniques qui abritent une biodiversité riche. Ils fournissent aussi d’importants services écologiques comme la régulation des eaux, le captage des polluants ou la recharge des eaux souterraines.

«Notre MRC est chanceuse. Elle a beaucoup de milieux naturels de grande qualité. Je sais que ça inquiète certains, mais on doit voir ça comme une richesse collective qu’il faut préserver avec la contribution de tous. On a maintenant un outil de planification qui va nous permettre de faire du développement intelligent», a ajouté M.Roy.

La MRC a travaillé en étroite collaboration avec des représentants des secteurs économiques, environnementaux et les communautés locales afin d'élaborer un plan pour élaborer un plan régional à l’image du territoire.

La stratégie de conservation du PRMHH met l’accent sur l’éducation, la sensibilisation et la communication pour assurer la protection, l’utilisation durable et la restauration des milieux humides et hydriques de la région.

